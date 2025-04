La strage impunita dei furti e atti vandalici ai distributori h24 I titolari | Si sa chi sono ma nessuno li ferma

A denunciarlo è Daniele Rosati, titolare di alcuni distributori automatici H24 di Foggia. L'amministratore della Sud Matic Srl, azienda nata nel 1987 che oggi conta 60 dipendenti, si è fatto portavoce della battaglia dei suoi colleghi.

