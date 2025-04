La storia di Walid Ahmad il 17enne palestinese arrestato senza accusa da Israele e lasciato morire di fame

Walid Khaled Abdullah Ahmad, 17 anni, è morto il mese scorso nel carcere israeliano di Megiddo, dove era detenuto senza nessuna accusa. Secondo l'autopsia il corpo del giovane presentava segni evidenti di malnutrizione estrema, atrofia muscolare, infiammazione intestinale e scabbia. Leggi su Fanpage.it Khaled Abdullah, 17 anni, è morto il mese scorso nel carcere israeliano di Megiddo, dove era detenutonessuna. Secondo l'autopsia il corpo del giovane presentava segni evidenti di malnutrizione estrema, atrofia muscolare, infiammazione intestinale e scabbia.

La storia di Walid Ahmad, il 17enne palestinese arrestato senza accusa da Israele e lasciato morire di fame. I giorni di Gaza: morti, orfani, mutilati. E l’attacco continua. Ne parlano su altre fonti

