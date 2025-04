La stangata sulla sosta | Tariffe in linea con gli altri comuni della Romagna

della 'stangata' dei parcheggi. Le Tariffe dei parcheggi a pagamento, nel Comune di Cesena, sono rincarate dal 1° aprile. Ed è tutta una questione di ore. Ore di sosta che aumentano fino al 300%, passando da 50 centesimi la prima ora a 2 euro la prima ora (è il caso della struttura della Barriera), ore che aumentano di 20 centesimi, di 30, di 40 (da 1,10 a 1,50 in zona arancione, a ridosso del centro). Gli incrementi sono diversi da area ad area e le modifiche sono state introdotte in tutti i parcometri. Aumenti medi del 30%, con punte del 36% soprattutto nella prima ora di sosta, con i giornalieri passati da 2 euro al giorno a 2,50 euro (eccetto il parcheggio Mattarella da 2 euro al giorno a 3). I parcheggi a pagamento nel centro storico di Cesena sono 307

