La Spal spaventa la Torres, ma a Sassari finisce a reti inviolate.

Ferrara, 6 aprile 2025 –si annullano nel lunch match di, dove è la squadra di Baldini a mangiarsi le mani per una serie di occasioni sciupate da Rao e Molina che avrebbero potuto regalare tre punti d'oro ai biancazzurri. Lainvece deve accontentarsi di un pareggio che serve soltanto ad agganciare il Milan Futuro al quartultimo posto (ma i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti), a -3 dalla Lucchese, +4 sul Sestri Levante e +5 sul fanalino Legnago Salus. Se non altro, i biancazzurri giocano una partita di carattere, restando sul pezzo dal primo all'ultimo minuto contro la terza forza del campionato. Un segnale incoraggiante in vista del rush finale, anche se certe opportunità sarebbe meglio non lasciarsele scappare. Allo stadio Sanna mister Baldini decide di giocarsela col 3-4-3, con Spini, Molina e Parigini a comporre il tridente e Nador in linea mediana in coppia con Awua.