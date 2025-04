Ilfattoquotidiano.it - La riforma dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia è nata sbagliata: così fallirà clamorosamente

Laaidiinapprovata dai due rami del Parlamento, nelle intenzioni del governo, dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno accademico, anche se i necessari decreti attuativi non sono ancora stati neppure stilati. Prevede un primo semestre con accesso libero, alla fine del quale lo studente dovrà sostenere tre esami relativi airicevuti; sui voti ottenuti in questi esami sarà stilata una graduatoria e saranno ammessi al proseguimento degli studi insoltanto gli studenti con i voti più alti fino alla copertura del numero programmato (che rimane), mentre agli altri sarà data la possibilità di iscriversi ad altrididove gli esami riconosciuti saranno convalidati.E’ una, scritta da incompetenti che non hanno la minima idea del funzionamento delle Università pubbliche, ed è prevedibile che, anche se, dati i numerosi difetti in essa contenuti, non è facile prevedere in che modo; probabilmente in vari modi distinti.