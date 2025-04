Panorama.it - La ricetta video: Nuggets di pollo

Con le vacanze di Pasqua alle porte, i fast food tentano grandi e piccoli. Perché non prepararli a casa, con ingredienti di qualità? I nostri– in fondo sono solo polpette – sono facili, leggeri e super gustosi. Cotti al forno, diventano un’idea perfetta anche per aperitivi con amici.