La Reggina non molla la presa battuto in trasferta il Pompei

trasferta della Reggina, che ha dovuto fare ricorso a cuore ed orgoglio per piegare (2-1) la resistenza del Pompei, rimanendo in corsa per la promozione in serie C. Gli amaranto si propongono subito in avanti e collezionano corner, ma mancano i sussulti, anche perché i. Reggiotoday.it - La Reggina non molla la presa, battuto in trasferta il Pompei Leggi su Reggiotoday.it Undicesima vittoria indella, che ha dovuto fare ricorso a cuore ed orgoglio per piegare (2-1) la resistenza del, rimanendo in corsa per la promozione in serie C. Gli amaranto si propongono subito in avanti e collezionano corner, ma mancano i sussulti, anche perché i.

La Reggina non molla la presa, battuto in trasferta il Pompei. La Reggina impone il suo ritmo e supera l’Akragas 2-0. Reggina, vittoria e riscatto. Amaranto piegano Castrum Favara (1-3). Serie D, il racconto della 25ª giornata del Girone I: un campionato che riscrive la storia ogni settimana. Rita Scalise: la Dominus che ha in mano il Cosenza Calcio. Reggina, Ballarino: "La squadra che ho visto oggi può vincere ancora il campionato". Ne parlano su altre fonti

La Reggina non molla. Barillà affonda il Sambiase - Reggina: Lagonigro 6,5, Adejo 7 ... Ripresa ancora più interessante: ci prova con maggiore insistenza il Sambiase che crea tre palle gol ma non trova concretezza sotto porta. Trocini compie una serie ... (reggio.gazzettadelsud.it)

Serie D: vittorie con brivido per Siracusa e Reggina, la Scafatese ha mollato. Risultati e classifica - Una giornata non banale. Il 38° turno del girone I di Serie D ha regalato senza dubbio emozioni, a poche giornate dal termine. In vetta non cambia nulla, tra le prime due, ma non si può dire di certo ... (strettoweb.com)

La Reggina non molla, 2-0 all’Akragas e vetta sempre a -3. Bene la Vibonese, Sambiase ko - Prosegue il duello a distanza per il primato del girone I della serie D tra Reggina e Siracusa ... all’81’ con Urso con un tiro preciso di destro dalla distanza che non lascia scampo a Gerlero. Brutta ... (corrieredellacalabria.it)