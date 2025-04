La Puglia è sul podio delle mete cicloturistiche preferite dai turisti

Puglia è sul podio della classifica delle regioni più ambite dai cicloturisti italiani nel 2024. È quanto emerge dalla prima parte dell'indagine presentata questo pomeriggio a Bologna durante la fiera del cicloturismo, realizzata da Swg, società italiana specializzata in ricerche di mercato.

