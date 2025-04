La Promessa Anticipazioni Spagnole | Per Lorenzo si mette male Il Capitano rischia grosso! Ecco perché

Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lorenzo sta per finire in grossi guai. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Per Lorenzo si mette male. Il Capitano rischia grosso! Ecco perché Leggi su Comingsoon.it Lede Laci rivelano chesta per finire in grossi guai. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Per Lorenzo si mette male. Il Capitano rischia grosso! Ecco perché. La Promessa anticipazioni spagnole: Martina contro Julia!. La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina rinchiusa in manicomio per volontà di Cruz!. La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz scopre che Don Alonso l'ha tradita e vuole vendetta!. La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pelayo muore?. La Promessa Anticipazioni Spagnole: Dopo Elisa Cruz avrà un'altra nemica, sua cognata Margherita. Ne parlano su altre fonti

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Per Lorenzo si mette male. Il Capitano rischia grosso! Ecco perché - Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lorenzo sta per finire in grossi guai... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4. (comingsoon.it)

La Promessa, anticipazioni spagnole: Pia a rischio prigione, Curro senza scrupoli - Pur di scoprire la verità sul decesso di Jana, Pia si ritroverà a dissotterrare il corpo della sua amica al cimitero ... (it.blastingnews.com)

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pelayo ricattato da Lorenzo! - Tornano le Anticipazioni Spagnole de La Promessa con una serie di interessanti sorprese: gli occhi di tutti sono puntati su Pelayo. Lorenzo scoprirà quello che nasconde e inizierà a ricattarlo ... (msn.com)