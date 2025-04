Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 7 aprile: Don Lorenzo smaschera Don Alonso

Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova attesissima puntata de Lain onda lunedì 72025. Ci saranno colpi di scena: Donsvelerà una verità che riguarda Don. La puntata de Ladi lunedì 7andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Donvedrà Donche bacia Maria Antonia e ne parlerà con Cruz. Intanto, Ayala sta studiando un nuovo piano per Martina, la quale è completamente distrutta. Per questo motivo, Curro è su tutte le furie. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Ayala parla con Curro e Margarita assicurando di non voler più procedere nei confronti di Martina e che .