La Principessa Isabella di Danimarca compie 18 anni, la cifra astronomica per la sua festa.

, la figlia di re Frederik e della regina Mary si prepara a diventare maggiorenne e laintera si organizza come per un matrimonio reale. Tra Aarhus e Copenaghen, la macchina dei festeggiamenti si è messa in moto con tanto di budget stellare: oltre 42.000 dollari di denaro pubblico per una serie di eventi che includono sfilate ecosostenibili, artisti, bouquet da 1.475 dollari e una torta degna di Bake Off. Il clou è previsto per l’11 aprile al municipio di Aarhus, ma non sarà l’unico momento di gloria per la festeggiata.didi, i protagonisti under 25: lo spettacolo è tutto per loroLa scaletta prevede di tutto un po’: modelle in passerella, artisti sul palco e ballerini scatenati, il tutto cucito su misura per mostrare quanto valgano i giovani danesi nel mondo della musica, dello sport, della cucina e del design.