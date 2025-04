La primavera di Belén Rodriguez tra Senza veli in piscina massaggi e glow skin

Senza veli, massaggi e trattamenti viso per seguire il trend della glow skin, ecco come è iniziata la primavera di Belén Rodriguez che, nelle prime giornate di caldo, si concede attimi di relax a bordo piscina e trattamenti di bellezza.

