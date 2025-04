Ilfattoquotidiano.it - La pericolosa leggenda secondo cui gli squali non si ammalano di cancro

Negli anni 90 si era diffusa unametropolitana per cui glinon sidiovviamente per gli, già insidiati dalla brutale pratica dello spinnamento, ovvero la pesca degliper tagliare loro le pinne e buttare via la carcassa, o peggio lo squalo ancora vivo ma ferito a morte e incapace di nuotare, ottenendo un piatto considerato una delicatezza in Oriente.A questo si aggiungono i derivati dellache vuole lo squalo non ammalarsi di tumori, e quindi poter essere usato per trarre preziosi elementi farmaceutici anti.Come si è diffusa lasugliNegli 90 fu pubblicato un testo dall’ampolloso titolo di Glinon sidi. La cartilagine di squalo può salvarvi la vita di William Lane. Il testo derivava da una ricerca degli anni 80 nella quale Carl Luer, ricercatore in un acquario della Florida, aveva esposto alcunidi acquario alla sostanza cancerogena chiamata Aflatossina B1 senza ottenere esemplari malati.