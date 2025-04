Iltempo.it - La pazza idea di Giorgia: votare prima per durare di più. Cosa sa Bisignani

Laperdi più. Al Liberation Day di Trump, Meloni potrebbe rispondere con un Election Day. Mentre dagli Stati Uniti il tycoon fa tremare il mondo a colpi di dazi, in Italia c'è chi studia una mossa che intreccia logica istituzionale e calcolo elettorale: accorpare le regionali dell'autunno 2025 con eventuali politiche anticipate, da tenersi entro lavera del 2026. Senza però toccare la legge elettorale, riforma alla quale sia Meloni sia Schlein sono contrarie. In avanscoperta è andato Matteo Piantedosi. Il ministro dell'Interno, gradito al Colle, ha avanzato la proposta diin Veneto nellavera del 2026. E chissà se anche altri governatori a fine corsa – De Luca, Fontana e Fedriga – non trovino comodo un supplemento di potere, forse per alcuni utile a ritagliarsi un futuro da senatore o, come Zaia, per presenziare ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina di febbraio.