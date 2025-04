La palla passa non siamo messi

passa la palla, non siamo messi"gli dice.Poco tempo Joao Félix per mettere in pratica la raccomandazione di Kyle, da allora È durato a malapena 10 minuti in campo nella seconda parte, poiché è stato sostituito in 55 ' Chukwueze.

Lui Milano perso con lui Napoli nel Una serie Lo scorso fine settimana. Quelli di Antonio Conte Hanno già vinto Per riposare 2-0 Grazie agli obiettivi di Politanonel minuto 2, e Lukakuin 20 '. IL Rossoneri Non hanno fatto una buona prima parte e avevano bisogno di una reazione nella seconda metà.Lì, al Tornare sul campo degli spogliatoi dopo la pausa, il telecamere Ne hanno catturato uno Conversazione tra Kyle Walker e Joao Félix. I due giocatori saltano insieme per il tunnel e L'inglese fa un avvertimento Ai portoghesi su ciò che dovrebbe fare nel verde nel secondo atto. "la, non"gli dice.Poco tempo Joao Félix per mettere in pratica la raccomandazione di Kyle, da allora È durato a malapena 10 minuti in campo nella seconda parte, poiché è stato sostituito in 55 ' Chukwueze.

