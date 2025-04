La pagina più nera Scurati ci risiamo

Ci. Antoniose ne esce con un altro libro. Il protagonista? Come sempre Mussolini. Lo scrittore lo ha presentato nello studio di Che Tempo Che Fa nella puntata in onda domenica 6 aprile sul Nove. Quiha esordito: "È l'ultimo, prometto. Non ce ne saranno altri. È lapiù, la più terribile e sanguinariadel fascismo, anche la più dimenticata, quella a cui è più legata la memoria dei nostalgici". Stando a quanto dichiarato nel salotto di Fabio Fazio “M” ultimo atto, fine ingloriosa di un dittatore conclude la saga narrando gli eventi dal '43 al '45. Sino all'epilogo. E ancora: "Io ho deciso di raccontarlo concentrandomi su dove il fascismo è nato, Milano. Fu una città che visse giorni di terrore, una città bombardata dal cielo e assediata da terra. A ogni angolo di strada c'era uno scantinato dove venivano torturati i civili".

Che Tempo Che Fa, Antonio Scurati e il nuovo libro su Mussolini: "La pagina più nera".

Bologna, scontri in piazza: chi c'è dietro, sinistra in imbarazzo | .it.

M - Il figlio del secolo, la serie tv Sky con Luca Marinelli: negli ultimi episodi l'omicidio Matteotti cambierà tutto?.

Repubblica e Venerdì, prime pagine dedicate a Scurati, fascismo e “M”, la serie con Luca Marinelli? Aveva ragione Libero a scegliere Mussolini come uomo dell’anno.

In altre parole, Guido Crosetto replica al M5s: "Non mi metto l'elmetto" | .it.

M – Il figlio del secolo, che la fine abbia inizio. La recensione del primo episodio.