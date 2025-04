Secoloditalia.it - La luce dell’uomo che unisce lo spazio tra la Terra e il Cielo: un libro sull’energia invisibile che è dentro di noi

Il“Siamo Quanti di” di Vincenzo D. Esposito, pubblicato da Giannini Editore e curato dalla giornalista e critica letteraria Tjuna Notarbartolo, parte da un’idea bellissima: noi non siamo solo carne e ossa, ma energia viva, comeche si è trasformata in qualcosa che possiamo toccare. Esposito scrive che il sole dà una forza “elettrica”, launa forza “magnetica”, e noi siamo un mix di queste due, quasi un ponte tra.Questo potrebbe far pensare alla Bibbia, dove nella Genesi si dice che Dio ci ha creati “a sua immagine e somiglianza”. Se Dio è, come dice Giovanni, forse anche noi portiamoun pezzetto di quelladivina, un’energia speciale che ci rende vivi. L’autore ci spiega che, prima di ammalarci nel corpo, qualcosa si muove in questa energiaintorno a noi, come un campo che ci protegge.