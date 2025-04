Sport.quotidiano.net - La Lucchese crolla contro il Pontedera: Italeng firma una tripletta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lanon entra mai in partita e ritorna a casa con un passivo pesante. I rossoneri hanno fatto un netto passo in dietro rispetto ai precedenti delle ultime gare. E pensare che poteva essere l’occasione giusta per provare ad allungare in classifica. Ma la situazione che la squadra sta vivendo ormai da un paio di mesi, forse, inizia a farsi sentire sotto l’aspetto psicologico. E ieri lasi è sciolta come neve al sole, rimediando già tre gol nel primo tempo, complici anche errori difensivi pesanti. Scarica e senza mordente. Tanti gli "ex" da entrambe le parti: tra le file rossonere Magnaghi, Catanese, Gasbarro, Gemignani e lo squalificato Melgrati; mentre nelEspeche e Martinelli. Gorgone schiera in porta Coletta per Melgrati, mentre conferma il resto della squadra che ha battuto la Ternana.