La lotta alla droga non merita gli spazi comunali | a Roma la giunta Pd nega la sala a don Antonio Coluccia

Roma di Gualtieri accade anche questo: venerdì 4 aprile Don Antonio Coluccia, il prete coraggio che vive sotto scorta per la sua battaglia nelle periferie contro i clan e lo spaccio di droga, doveva partecipare a un convegno alla casa del cittadino, al rione Esquilino, una delle maggiori piazze di spaccio della Capitale, e di 'Luce Sia', rete di associazioni contro il degrado per discutere dei temi della sicurezza e della criminalità. Un evento annullato all'ultimo momento dal Municipio 1, guidato dal Pd. Gli organizzatori sono stati costretti a dirottare l'incontro con la cittadinanza nella saletta di un hotel. Un pessimo segnale da parte dell'amministrazione capitolina.Don Antonio Coluccia, negata la sala al prete anti drogaIl coordinamento di Forza Italia del I Municipio e il suo segretario municipale, Rina Grasso esprimono "piena solidarietà a don Antonio Coluccia, il quale, con il suo impegno costante nella lotta contro la droga e per la sicurezza della nostra comunità, ha dimostrato una dedizione esemplare.

