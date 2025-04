La Lega vuole il ritorno di Salvini al Viminale per Piantedosi una candidatura in Campania

Lega vuole dimissionare Matteo Piantedosi e ora spinge per un ritorno al Viminale del leader Matteo Salvini. Al congresso di Firenze sono tutti d'accordo: "Sicuramente Salvini ha fatto bene da ministro dell'Interno, ha avuto risultati straordinari. Sarebbe utile al Paese", dice il governatore del Friuli-Venezia Giulia Fedriga. "Credo che la persona più felice se Salvini tornasse a fare il ministro dell’Interno sarebbe Matteo Piantedosi", insiste il numero due Crippa. Leggi su Fanpage.it Ladimissionare Matteoe ora spinge per unaldel leader Matteo. Al congresso di Firenze sono tutti d'accordo: "Sicuramenteha fatto bene da ministro dell'Interno, ha avuto risultati straordinari. Sarebbe utile al Paese", dice il governatore del Friuli-Venezia Giulia Fedriga. "Credo che la persona più felice setornasse a fare il ministro dell’Interno sarebbe Matteo", insiste il numero due Crippa.

