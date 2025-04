Quotidiano.net - La Lega chiede il Viminale per Salvini, ma c’è lo stop di Forza Italia: “Il governo va bene così”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 aprile 2025 - "Spero che Piantedosi possa fare il candidato in Campania e chepossa tornare al".a Repubblica Andrea Crippa, vicesegretario dellae braccio destro del leader della. "Noi chiediamo chepossa tornare dov'era e dove ha fatto un ottimo lavoro come difensore dei confini dell'. Dato che non è più imputato, ci sono tutte le condizioni - prosegue -. Ma non chiediamo un rimpasto. Credo che la persona più felice setornasse a fare il ministro dell'Interno sarebbe Matteo Piantedosi, che è stato un validissimo capo di gabinetto proprio di". Crippa ribadisce un concetto più volte espresso ieri a Firenze, durante il congresso della. Il primo are il "sacrificio" al capo, pur riconoscendo "l'ottimo lavoro di Matteo Piantedosi", è stato il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, scatenando la standing ovation dell'assemblea.