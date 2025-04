Quifinanza.it - La febbre dei dazi investe i mercati: perché il Bitcoin può rivelarsi la carta vincente

Leggi su Quifinanza.it

“L’annuncio deida parte dell’amministrazione Trump ha scosso idi tutto il mondo. Nonostante nelle prime ore la reazione fosse stata prudente, nella giornata di giovedì Wall Street ha perso 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Ilè prima salito fino a quota 88.300 dollari per poi ripiegare a 85.200 dollari quando sono stati resi noti i dettagli sulle singole tariffe, tra cui un’imposta minima del 10% estesa a tutte le importazioni e un’aliquota del 34% sui beni prodotti in Cina. Anche l’indice del dollaro è calato, passando da 104 a 102, in linea con le attese di una politica monetaria più accomodante. Questa può essere una buona notizia per il: storicamente tra i due asset c’è una correlazione inversa“. È quanto sostiene Alexander Schmidt, Index Fund Manager di CoinShares.