Lapresse.it - La denuncia della governatrice dell’Umbria Proietti: “Insulti sessisti sul web”

Leggi su Lapresse.it

“Le immagini che vedete qui sopra non hanno bisogno di grandi spiegazioni. Sono solo una parte dei commenti, meme, fotomontaggi eche negli ultimi giorni mi sono piovuti addosso”. Si apre così un post sui social con cui la presidenteRegione Umbria Stefania“odio, volgarità, aggressività gratuita” ricevuti da diversi utenti sui suoi profili attivi nelle diverse reti sociali.Tra gli screenshot anche alcune minacceTra gli screenshot pubblicati, anche quelli in cui compaiono alcune minacce. Lapresidente, però, non si ferma al web. Interpellata da LaPresse, dichiara: “Domattina andrò are tutto alla Polizia postale”. “Dopo settimane – aggiunge – ho deciso dire per tutte le giovani donne e per tutte le donne che vogliono fare politica.