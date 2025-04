Liberoquotidiano.it - "La chat scolpita nel passato": Bongiorno inchioda le toghe rosse

Leggi su Liberoquotidiano.it

Secondo giorno del congresso federale della Lega, in attesa del voto che confermerà Matteo Salvini segretario del partito. E sul palco ecco Giulia. Al centro del suo intervento, ovviamente, la giustizia. E la senatrice leghista risponde al fuoco delle, alle recenti critiche dell'Anm alla riforma della giustizia. Una battaglia che non accenna ad esaurirsi. "Abbiamo presentato una mozione sulla riforma costituzionale della giustizia, ma non tutti forse hanno compreso l'importanza di questa riforma costituzionale - ha premesso la-. Non fatevi ingannare da chi dice che è una riforma punitiva nei confronti della magistratura perché questa riforma casomai punirà il sistema delle raccomandazioni, degli scambi di favore e premierà un magistrato di valore, che non è riuscito a emergere".