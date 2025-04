La Campania è decima in Italia per la produzione di vino

Campania è la decima regione Italiana per produzione di vino e per superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino. I dati arrivano dal focus Censis Confcooperative “L’Italia del vino: superfici, costi ed export”, diffuso oggi in occasione dell’apertura di Vinitaly, la kermesse giunta alla 57esima edizione e che si chiuderà il prossimo 9 aprile. Stando a questi dati, in Italia la superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino si attesta sui 693mila ettari, pari all’estensione di una volta e mezzo il Molise, con un incremento del 3,4% fra il 2019 e il 2024. Fra le zone altimetriche, prevale la collina, con il 55,5% sul totale della superficie agricola, mentre a seguire il 39,2% è localizzato in pianura e il restante 5,3% nelle zone di montagna. Il primato regionale spetta alla Sicilia con oltre 118mila ettari, pari al 17,8% sul totale a livello nazionale. Leggi su Ildenaro.it Laè laregionena perdie per superficie dedicata alla coltivazione di uva da. I dati arrivano dal focus Censis Confcooperative “L’del: superfici, costi ed export”, diffuso oggi in occasione dell’apertura di Vinitaly, la kermesse giunta alla 57esima edizione e che si chiuderà il prossimo 9 aprile. Stando a questi dati, inla superficie dedicata alla coltivazione di uva dasi attesta sui 693mila ettari, pari all’estensione di una volta e mezzo il Molise, con un incremento del 3,4% fra il 2019 e il 2024. Fra le zone altimetriche, prevale la collina, con il 55,5% sul totale della superficie agricola, mentre a seguire il 39,2% è localizzato in pianura e il restante 5,3% nelle zone di montagna. Il primato regionale spetta alla Sicilia con oltre 118mila ettari, pari al 17,8% sul totale a livello nazionale.

