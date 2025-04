L’8 aprile a Miami la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti

diciottesima edizione l’Oscar dei Porti, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri che il prossimo 8 aprile andrà in scena a Miami, nella suggestiva cornice di “The Villa” – Casa Casuarina, meglio conosciuta come Villa Versace.Per questa edizione speciale, Onofri sarà affiancato da Gloria Zanin, ex Miss Italia e già conduttrice di una passata edizione dell’evento. L’appuntamento non celebrerà solo il mondo dei Porti italiani, ma anche le storie e i protagonisti che li animano, premiando le eccellenze della Blue Economy italiana che si sono distinte per innovazione e leadership nel settore marittimo.Tra i premiati più attesi, Raf, amatissimo cantautore simbolo di più generazioni, autore di successi intramontabili come Gente di Mare. Riconoscimenti anche per Maria Giovanna Elmi, Arianna, il “singer chef” Nuccio Giannino, e il programma Rai “Paparazzi”. Unlimitednews.it - L’8 aprile a Miami la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – È giunta allal’Oscar dei, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri che il prossimo 8andrà in scena a, nella suggestiva cornice di “The Villa” – Casa Casuarina, meglio conosciuta come Villa Versace.Per questaspeciale, Onofri sarà affiancato da Gloria Zanin, ex Miss Italia e già conduttrice di una passatadell’evento. L’appuntamento non celebrerà solo il mondo deiitaliani, ma anche le storie e i protagonisti che li animano, premiando le eccellenze della Blue Economy italiana che si sono distinte per innovazione e leadership nel settore marittimo.Tra i premiati più attesi, Raf, amatissimo cantautore simbolo di più generazioni, autore di successi intramontabili come Gente di Mare. Riconoscimenti anche per Maria Giovanna Elmi, Arianna, il “singer chef” Nuccio Giannino, e il programma Rai “Paparazzi”.

L’8 aprile a Miami la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti. Seatrade Cruise Global: presente la portualità italiana dal 7 al 10 aprile a Miami. Il cinema italiano in programma al Miami Film Festival. Seatrade Cruise Global Miami, i porti italiani presenti sotto il claim CruiseItaly one country, many destinations. Oscar dei Porti, a Miami il premio dedicato alle eccellenze italiane. Oscar dei Porti, a Miami il premio dedicato alle eccellenze italiane. Ne parlano su altre fonti

L’8 aprile a Miami la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti - ROMA (ITALPRESS) – È giunta alla diciottesima edizione l’Oscar dei Porti, kermesse ideata e condotta da Roberto Onofri che il prossimo 8 aprile andrà in scena a Miami, nella suggestiva cornice di “The ... (msn.com)

Msc inaugura a Miami il terminal per crociere più grande al mondo. «Negli Stati Uniti presto altri 4 scali» - Nella città della Florida investimento da 410 milioni di euro per il terminal che consentirà di movimentare 36mila passeggeri al giorno. Il presidente Vago: «È il più grande e avanzato al mondo». Pres ... (msn.com)

David Beckham, i 50 anni (in anticipo) a Miami: anche Messi tra gli invitati. «L'età non mi spaventa se c'è la salute» - L'ex calciatore ha iniziato a festeggiare in anticipo i suoi 50 anni che compirà il prossimo 2 maggio. La moglie Victoria ha organizzato per lui una festa in un locale della città ... (msn.com)