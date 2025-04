Juventusnews24.com - Koopmeiners titolare in Roma Juve? La scelta di Tudor sorprende tutti: cosa ha deciso il tecnico bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in? Ladihailin vista della sfida dello Stadio OlimpicoManca sempre meno alla sfida in programma questa sera all’Olimpico tra, gara che mette in palio pesantissimi punti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto Teunè destinato a partire dalla panchina. Non una bocciatura per l’olandese, che di certo non ha brillato in questa stagione. Piuttostopreferisce affidarsi a Nico Gonzalez e Yildiz.Leggi suntusnews24.com