Inter-news.it - Kompany, conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter: l’orario

Martedì alle ore 21 si gioca l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra. Vincent, allenatore dei tedeschi, sarà inalla– Così come Simone Inzaghi, anche Vincentsarà inalladi. Martedì, alle ore 21, ci sarà il primo capitolo valido per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. All’Allianz Arena didi Baviera si affrontano due tra le migliori squadre d’Europa in questo momento. Vincent, allenatore del, farà la suaalle ore 14. Come di consueto-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13:45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale.