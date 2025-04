Internews24.com - Kimmich sfida l’Inter: «Noi sfavoriti? Prima giochiamo e poi vediamo. Loro difendono bene, sui nostri infortuni vi dico questo»

di RedazioneIl centrocampista e capitano del Bayern Monaco, Joshua, ha detto la sua in vista del match di martedì controIntervistato da Ran, il centrocampista e capitano del Bayern Monaco, Joshua, si proietta sulladi martedì in Champions League contro.SUI TANTI? – «Tutti sono importanti. È sempre un luogo comune quello che si dicedella stagione, quando tutti stanno, ma poi ci rendiamo conto che è vero. Ognuno ha le sue occasioni e tutti devono impegnarsi per essere presenti nel momento decisivo. Proprio come ha fatto Stanisic, che ha giocato in una posizione insolita per lui, come terzino sinistro, e ha fatto davvero molto: è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo di undici giocatori per decidere in qualche modo le partite: abbiamo bisogno dela squadra inmomento, soprattutto perché abbiamo molti