Lopinionista.it - Kiki Orsi: è disponibile il nuovo album “Kontiki”

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – “” è uncomposto da 14 tracce in cuiracconta le esperienze della propria vita, gli amori, i dolori, con uno sguardo proiettato anche verso temi sociali. L’è stato prodotto da Simone Asilo e Giovanni Pannacci e si avvale di collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Carlo Maria Micheli, Sergio Vitale, Max Pasquarelli, Giuseppe Milici, Danilo Riccardi, Juan Paradell Solé, Pierpaolo Ranieri, Roberto Gallinelli, Luca Tomassoni, Massimo Moriconi, Claudio Trinoli, Nicola Polidori, Luca Scorziello, Alessandro Deledda, Peter de Girolamo, Stefano Zavattoni.«Mentre cercavo un titolo che rappresentasse l’, improvvisamente mi sono imbattuta nella storia di una zattera che nel 1947 attraversò l’Oceano Pacifico in mezzo a mille tempeste che si chiamava Kon-Tiki – dichiara– leggendo la sua storia e dell’esploratore norvegese che la portò dal Sud America alle isole della Polinesia ho avuto un flash! Mi sono sentita dentro a quelle tempeste che ti portano, più della serenità, a scrivere di getto; a quella pioggia incessante che rappresenta la tristezza di un abbandono vissuto; alla forza del vento, della sopravvivenza, alla vita che, nonostante gli sbandamenti ti fa ritrovare la strada per ricominciare a credere, a non perdere la speranza di riprovare con la stessa determinazione di un tempo.