Juventusnews24.com - Kalulu Juventus, il riscatto è cosa certa: tutte le cifre e i dettagli dell’operazione finale con il Milan

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ildel difensore al termine di questa stagione èlee icon ilNon ci sono dubbi per quanto riguarda ildi Pierre, difensore che il calciomercatoha prelevato dalla scorsa estate con la formula del prestito oneroso con diritto dida esercitare al termine di questa stagione.E così sarà: per il francese sono infatti pronti 14 milioni di euro che si aggiungeranno ai 3,3 già versati nelle casse dei rossoneri per il prestito la scorsa estate. A confermarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.Leggi sunews24.com