K Sport-Maceratese | sfida decisiva tra le leader dell' Eccellenza a Montecchio

Sport-Maceratese: la parola passa al campo per definire il braccio di ferro che dura da tanto tempo tra le due leader dell'Eccellenza. Fischio d'inizio alle 16 a Montecchio dove i biancorossi saranno sostenuti da 400 tifosi, venduti tutti i biglietti a disposizione, in una gara dall'enorme peso. L'allenatore Matteo Possanzini non potrà contare sugli infortunati Nasic, Lucero, Gagliardini e Albanesi, la sensazione è che la maglia numero uno possa essere affidata a Leonardo Bazzucchi, il portiere tesserato sabato della passata settimana. "Dovremo prestare attenzione – spiega Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese – alle situazioni da palla inattiva, loro sanno sfruttare gli episodi e noi dovremo essere molto concentrati". All'andata hanno vinto i biancorossi. "Ecco, quel successo ci ha trasmesso consapevolezza della nostra forza, però ogni partita ha una storia a sé".

