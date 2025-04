Juventus Tudor | "Gerarchie stabilite fra Vlahovic e Kolo Muani? Ora è così Ranieri va copiato"

Juventus affrontare la Roma all`Olimpico, l`allenatore bianconero, Igor Tudor,. Leggi su Calciomercato.com Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida che vedrà la suaaffrontare la Roma all`Olimpico, l`allenatore bianconero, Igor,.

Juventus, Tudor: “La Roma è in un buon momento. Ranieri? Va copiato tutto di lui” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Le scelte di Ranieri e Tudor per la gara delle 20.45 che chiude la domenica di Serie A - Roma-Juventus, al via all’Olimpico alle 20.45, chiude la domenica della 31esima giornata di Serie A, in attesa del monday night tra Bologna e Napoli. Vediamo le formazioni ufficiali. Tudor vuole confe ... (gazzetta.it)

Tudor svela come ha trovato la Juventus dopo l’esonero di Motta: “Ora abbiamo iniziato a pedalare” - Alla vigilia di Roma-Juventus il nuovo allenatore bianconero Igor Tudor ha svelato come ha trovato la squadra al suo arrivo dopo l'esonero di Thiago Motta ... (fanpage.it)