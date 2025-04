Juventusnews24.com - Juventus Reggiana Under 17 3-0 LIVE: Amadio segna il terzo gol!

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 torna in campo contro ladopo la sconfitta nel derby:news24 segueil match.17 3-0: sintesi e moviola1? Primo possesso per gli ospiti2? Borasio quest’oggi abbassato in difesa, non nuovo per lui il ruolo3? Giro palla fitto della Juve, la volontà è muovere la difesa ospite per trovare i giusti corridoi e colpire4? Gran recupero di Malfatti– il 4 interviene e serve Bracco esternamente, svanisce poi l’azione bianconera5? Prima discesa della, Borasio intercetta di testa e la palla finisce in out.