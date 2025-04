Luka Jovi?, giocatore del Milan, è tornato a far parlare di sé in maglia serba con una prestazione brillante nella vittoria sull’Austria

Jovic: “La concorrenza è forte, ma non ho mai creato problemi”.

Ricci al Milan a gennaio: “Al 97% è sì”. La risposta da Torino e il futuro di Jovic.

Sacchi: "Milan, l'attacco è forte. Ora tocca a Conceiçao dare uno stile".

Jonathan David in estate via a zero: il Milan tratta già per l’acquisto.

Toro, Amauri rimane a casa a pensare. Va al Carpi?.

Adriano Galliani e l’agente di Jovic oggi a colloquio. Che succederà?.