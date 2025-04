Johnson allenta la pressione di Postecoglou per condannare Southampton alla retrocessione storica

Leggi su Justcalcio.com

ha subito la primanella storia della Premier League in quanto sono stati condannati al calo con una sconfitta per 3-1 al Tottenham.I santi hanno subito un periodo miserabile nella massima serie dopo aver ottenuto la promozione attraverso i play-off del campionato la scorsa stagione.E cedettero all'inevitabile nel nord di Londra, un tutore di Brennanche metteva Spurs al comando.Mateus Fernandes ne ha tirato indietro uno peral 90 ° minuto, ma una penalità di 96 minuti da Mathys Tel si è assicurata dei punti per Spurs.È un risultato per alleviare ladi montaggio sul boss del Tottenham Angedopo la loro sconfitta infrasettimanale contro il Chelsea.