Mistermovie.it - Jessica Rothe aggiorna sul sequel Auguri per la tua Morte 3: La produzione va avanti

Finalmente buone notizie per i fan diper la tuaha annunciato cheper la tua3 è ufficialmente "in fase di sviluppo".Sei anni dopo l'ultimo capitolo, l'attesa per il terzo film è palpabile. Ma cosa sappiamo finora? per scoprire tutti i dettagli!per la tua3 Data di Uscita: Conferma Ufficiale e Sviluppi FuturiDurante un evento all'American Cinematheque,, la star della serie, ha rivelato che il progetto sta andando. Anche il regista Christopher Landon ha confermato la notizia, alimentando l'entusiasmo dei fan. Ricordi quando sembrava impossibile? Idee Iniziali e Possibili CambiamentiNon è ancora chiaro se le idee precedentemente discusse per il terzo film saranno mantenute. Nel 2020, Landon aveva espresso il desiderio di intitolare il filmper la tua, anticipando un'esperienza diversa dai precedenti.