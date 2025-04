Jesina in Eccellenza | Paradisi decide il match contro Fermignanese

Fermignanese 0 Jesina 1 Fermignanese: Marcantognini, Santi, Mariotti, Lucciarini, Fraternali A., Patarchi (7' st Izzo), Labate, Bozzi (37' st Garota), Fraternali L. (42' st Ragni), Patrignani, Saidykhan. All. Pazzaglia. Jesina: Gasparoni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo (26' st Nacciarriti), Lapi, Massei A., Paradisi (31' st Scoccimarro), Tittarelli (14' st Russo), Massei F. (24' st Zang Owona), Cordella. All. Omiccioli. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Rete: 28' st Paradisi Note: espulso Fraternali A. al 44'. Dopo una stagione la Jesina torna in Eccellenza. Lo fa dopo un girone di ritorno da applausi, dopo una grande rimonta conclusa con la vittoria di ieri nello scontro diretto con la Fermignanese. Portando così a quattro i punti di vantaggio sulla seconda, proprio la Fermignanese, quando manca appena una giornata.

