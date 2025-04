.com - Jesina / Il presidente Chiariotti apre al dialogo, svolta vicina?

Andrea Pieralisi conferma le affermazioni delnel dopo partita di Fermignano nel pieno dei festeggiamenti per la ritrovata Eccellenza e aggiunge: “nessun merito, anzi solo demeriti, dell’Amministrazione Comunale”JESI, 6 aprile 2025 – L’assenza di Sindaco e vice Sindaco a Fermignano non è passata inosservata.Al contrario dei complimenti del post gara, a campionato vinto, trasmessi alla società ed alla squadra tramite social dal Sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del vice Sindaco assessore allo sport Samuele Animali.A botta calda, a rispondere immediatamente, è stato Andrea Pieralisi invitando il Sindaco a tacere: “devi stare solo zitto”.L’accaduto riguardano le dichiarazioni delGiancarloche nel post partita tra le altre cose aveva detto: “Mi assumo ancora tutte le responsabilità di ciò che è accaduto la scorsa stagione con la retrocessione e questa vittoria va dedicata a tutti i cittadini di Jesi: non è la mia vittoria o di 30-40 persone, è di tutti.