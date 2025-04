Jesina batte Fermignanese e conquista la promozione in Eccellenza

Fermignanese 0 Jesina 1 Fermignanese: Marcantognini, Santi, Mariotti, Lucciarini, A. Fraternali, Patarchi (7’ st Izzo), Labate, Bozzi (37’ st Garota), L. Fraternali (42’ st Ragni), Patrignani, Saidykhan. All. Pazzaglia. Jesina: Gasparoni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo (26’ st Nacciarriti), Lapi, Massei A., Paradisi (31’ st Scoccimarro), Tittarelli (14’ st Russo), Massei F. (24’ st Zang Owona), Cordella. All. Omiccioli. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno. Rete: 28’ st Paradisi Note: ammoniti Patarchi, A. Fraternali, Borocci, Mariotti; espulso per doppia ammonizione Fraternali La Jesina vince lo scontro diretto a Fermignano e conquista la promozione in Eccellenza ad una giornata dal termine. Ritmi subito alti nonostante il caldo e i tanti falli. La Jesina prova a prendere in mano la partita, la Fermignanese ribatte colpo su colpo. Ilrestodelcarlino.it - Jesina batte Fermignanese e conquista la promozione in Eccellenza Leggi su Ilrestodelcarlino.it : Marcantognini, Santi, Mariotti, Lucciarini, A. Fraternali, Patarchi (7’ st Izzo), Labate, Bozzi (37’ st Garota), L. Fraternali (42’ st Ragni), Patrignani, Saidykhan. All. Pazzaglia.: Gasparoni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo (26’ st Nacciarriti), Lapi, Massei A., Paradisi (31’ st Scoccimarro), Tittarelli (14’ st Russo), Massei F. (24’ st Zang Owona), Cordella. All. Omiccioli. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno. Rete: 28’ st Paradisi Note: ammoniti Patarchi, A. Fraternali, Borocci, Mariotti; espulso per doppia ammonizione Fraternali Lavince lo scontro diretto a Fermignano elainad una giornata dal termine. Ritmi subito alti nonostante il caldo e i tanti falli. Laprova a prendere in mano la partita, laricolpo su colpo.

Jesina batte Fermignanese e conquista la promozione in Eccellenza. Festa Jesina, Paradisi regala l’Eccellenza. Promozione / La Fermignanese sbriga facile la pratica Sassoferrato Genga: 3-0. Tag: jesina calcio settore giovanile. Ne parlano su altre fonti

Festa Jesina, Paradisi regala l’Eccellenza - PROMOZIONE - I leoncelli superano la Fermignanese con il punteggio di 1-0 e si laureano campioni del Girone A Il big match della giornata, e dell'intero campionato, sorride alla Jesina, che batte 1-0 ... (youtvrs.it)

Promozione La Jesina espugna Fermignano (0-1) e ritorna in Eccellenza -Video - Paradisi segna e manda in paradiso i leoncelli, il Fermignano può recriminare su due traverse colpite con gli jesini in vantaggio, la festa per la fine del “purgatorio” in Promozione può iniziare ... (qdmnotizie.it)

Promozione girone A: Fermignanese-Jesina sfida decisiva per il titolo - Oggi si gioca il penultimo turno di Promozione girone A con Fermignanese-Jesina al centro dell'attenzione per il titolo. (ilrestodelcarlino.it)