Jannik Sinner | Squalifica ingiusta ma scelto il male minore

scelto il male minore". Jannik Sinner (nella foto) racconta ai microfoni di Sky il suo stato d’animo a poche settimane dalla fine della Squalifica. Da quando ha patteggiato con la Wada un periodo di sospensione di tre mesi, è la prima volta che il tennista altoatesino condive i suoi pensieri. Le parole nascondono un disagio, un malessere iniziale che è stato superato grazie agli amici. "Quando è arrivata la Squalifica a Doha - ha spiegato Sinner -, mi sono sentito fragile. Ma le persone che mi sono vicine mi hanno sollevato, mi hanno aiutato a capire. Però é stata molto dura". Limitarsi al capire è, forse, riduttivo e così, tra chi l’ha portato sulle piste di sci e chi al volante di un kart o sul sellino di uno bici, alla fine abbiamo scoperto uno Jannik amante di tanti sport. Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner: "Squalifica ingiusta, ma scelto il male minore" Leggi su Sport.quotidiano.net "Per me è un’ingiustizia, ma hoil".(nella foto) racconta ai microfoni di Sky il suo stato d’animo a poche settimane dalla fine della. Da quando ha patteggiato con la Wada un periodo di sospensione di tre mesi, è la prima volta che il tennista altoatesino condive i suoi pensieri. Le parole nascondono un disagio, unssere iniziale che è stato superato grazie agli amici. "Quando è arrivata laa Doha - ha spiegato-, mi sono sentito fragile. Ma le persone che mi sono vicine mi hanno sollevato, mi hanno aiutato a capire. Però é stata molto dura". Limitarsi al capire è, forse, riduttivo e così, tra chi l’ha portato sulle piste di sci e chi al volante di un kart o sul sellino di uno bici, alla fine abbiamo scoperto unoamante di tanti sport.

