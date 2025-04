Israele rivela documento | Iran finanziò Hamas per distruzione

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz hato undi intelligence con uno scambio di messaggi tra i leader (uccisi) diMohammed Deif e Yahya Sinwar e la leadershipiana che provano "l'inequivocabile sostegno di Teheran al massacro del 7 ottobre", ha detto il ministro. Nella corrispondenza del 2021, pubblicata da Channel 12, Deif e Sinwar chiesero al comandante della Forza Quds Esmail Qaani "un finanziamento di 500 milioni di dollari per ladello Stato di". Denaro effettivamente versato - ha riferito Katz - con la modalità di 20 milioni al mese.

