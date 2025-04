Israele e le ammissioni sugli infermieri uccisi

Israele corregge - in merito all'attacco avvenuto alla fine di marzo su una strada a Tel Rafan, nel distretto di Rafah, su un convoglio di ambulanze.Raid su una moschea a Khan Yunis. Colpito anche un condominio a Gaza City. 9 i morti Tgcom24.mediaset.it - Israele e le ammissioni sugli infermieri uccisi Leggi su Tgcom24.mediaset.it Fuoco sulla croce rossa. Questo video, diffuso da New York Times, smentisce la prima versione dell'Idf - che ora anchecorregge - in merito all'attacco avvenuto alla fine di marzo su una strada a Tel Rafan, nel distretto di Rafah, su un convoglio di ambulanze.Raid su una moschea a Khan Yunis. Colpito anche un condominio a Gaza City. 9 i morti

