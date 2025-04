Ispezione del Nucleo ispettorato del lavoro in un' attività commerciale | scattano denuncia e sanzioni

Nucleo ispettarato del lavoro dei carabinieri di Latina, che questa volta hanno effettuato un'Ispezione in un'attività commerciale di Sabaudia denunciando in stato una donna.Il controllo all'interno dell'esercizio ha consentito. Latinatoday.it - Ispezione del Nucleo ispettorato del lavoro in un'attività commerciale: scattano denuncia e sanzioni Leggi su Latinatoday.it Continuano su tutto il territorio i controlli dei carabinieri delispettarato deldei carabinieri di Latina, che questa volta hanno effettuato un'in un'di Sabaudiando in stato una donna.Il controllo all'interno dell'esercizio ha consentito.

Produceva basi per pizze con operai a nero: scatta la sospensione - Al termine dell’operazione, è stato denunciato un uomo di 60 anni, residente nel luogo, per il reato di mancata sorveglianza sanitaria ... (latinaoggi.eu)

Concorso Ispettorato del Lavoro (INL) per 167 diplomati in arrivo nel 2025, profilo Assistente - L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad assumere 167 Assistenti (diplomati) tramite concorso pubblico nel 2025. Ecco tutti i dettagli sulle assunzioni previste e sul bando INL in arrivo. (ticonsiglio.com)

Due panifici “irregolari” a Santa Venerina: multe per migliaia di euro - I Carabinieri della Stazione di Santa Venerina, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, hanno condotto un’operazione di controllo mirata presso due attività commerciali ... (lasicilia.it)