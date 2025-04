Isaksen mette nei guai Gasperini | corsa Champions apertissima

corsa al terzo postoDue squadre reduci da momenti complicati e una vittoria che può risollevare certamente il morale della Lazio. Dall’altra parte le preoccupazioni in casa Atalanta non mancano. Se i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo tre gare, con la seconda vittoria nelle ultime 7, per i nerazzurri arriva la terza sconfitta consecutiva e ora gli orobici sono ancora più risucchiati nella corsa Champions.Atalanta-Lazio 0-1, altra sconfitta per Gasperini (LaPresse) – calciomercato.itIl primo tempo non regala praticamente emozioni e la gara risulta davvero molto bloccata. La ripresa invece si apre con un bel destro da fuori di Dele Bashiru e la respinta di Carnesecchi e con la risposta di Retegui, che vede il suo tentativo salvato da Mandas. Calciomercato.it - Isaksen mette nei guai Gasperini: corsa Champions apertissima Leggi su Calciomercato.it La Lazio espugna il campo dell’Atalanta grazie alla rete del danese: i nerazzurri risucchiati, si apre anche laal terzo postoDue squadre reduci da momenti complicati e una vittoria che può risollevare certamente il morale della Lazio. Dall’altra parte le preoccupazioni in casa Atalanta non mancano. Se i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo tre gare, con la seconda vittoria nelle ultime 7, per i nerazzurri arriva la terza sconfitta consecutiva e ora gli orobici sono ancora più risucchiati nella.Atalanta-Lazio 0-1, altra sconfitta per(LaPresse) – calciomercato.itIl primo tempo non regala praticamente emozioni e la gara risulta davvero molto bloccata. La ripresa invece si apre con un bel destro da fuori di Dele Bashiru e la respinta di Carnesecchi e con la risposta di Retegui, che vede il suo tentativo salvato da Mandas.

Isaksen mette nei guai Gasperini: corsa Champions apertissima. Ne parlano su altre fonti

Atalanta Lazio, guai per Gasperini: da Posch a Toloi, la lista degli infortunati - Come se non bastasse, continua a piovere sul bagnato per la Dea, con Gasperini che dovrà rinunciare a diversi giocatori per il match contro la Lazio. Saranno infatti esclusi dalla lista dei convocati ... (lazionews24.com)

Isaksen, il mental coach: «Vuole lasciare il segno. Ha pensato che il trasferimento alla Lazio…» - Il mental coach di Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni in queste ultime ore, in merito alla crescita del calciatore della Lazio Il mental coach di Isaksen ha parlato ai microfoni di Campo.dk ... (lazionews24.com)

Atalanta, guai per Gasperini: lungo stop per il titolarissimo - Arrivano brutte notizie per Gain Piero Gasperini in vista del tour de force che attende l’Atalanta: lungo stop per il titolarissimo. L’Atalanta, dopo la sconfitta maturata in Belgio ... (informazione.it)