iPhone prezzi alle stelle anche in Italia | quanto costeranno dopo i dazi

prezzi dell’iPhone dopo l’inasprimento dei dazi Usa. L’Apple è tra le aziende destinate a subire maggiormente la politica delle tariffe reciproche lanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A farne le spese saranno i clienti di Cupertino nel mondo, anche in Italia.Se, infatti, la Big Tech ha sede nella Silicon Valley, il suo prodotto di punta, l’iPhone è prodotto in Cina, Vietnam e India. Tra i Paesi più colpiti dalle gabelle, rispettivamente al 54% (34 + 20 già in vigore), 46% e 26%.L’impatto dei dazi Usa su AppleUn anticipo degli effetti su Apple delle nuove tariffe Usa si è visto il giorno dopo l’annuncio di Trump. Le azioni del colosso tecnologico sono crollate oltre il 9,25%. Il tonfo peggiore registrato da marzo 2020, portando l’azienda a bruciare 300 miliardi di capitalizzazione nelle ultime due sedute in Borsa. Quifinanza.it - iPhone, prezzi alle stelle anche in Italia: quanto costeranno dopo i dazi Leggi su Quifinanza.it Schizzano idell’l’inasprimento deiUsa. L’Apple è tra le aziende destinate a subire maggiormente la politica delle tariffe reciproche lanciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A farne le spese saranno i clienti di Cupertino nel mondo,in.Se, infatti, la Big Tech ha sede nella Silicon Vy, il suo prodotto di punta, l’è prodotto in Cina, Vietnam e India. Tra i Paesi più colpiti dgabelle, rispettivamente al 54% (34 + 20 già in vigore), 46% e 26%.L’impatto deiUsa su AppleUn anticipo degli effetti su Apple delle nuove tariffe Usa si è visto il giornol’annuncio di Trump. Le azioni del colosso tecnologico sono crollate oltre il 9,25%. Il tonfo peggiore registrato da marzo 2020, portando l’azienda a bruciare 300 miliardi di capitalizzazione nelle ultime due sedute in Borsa.

Prezzi dell’iPhone alle stelle anche in Italia per colpa dei dazi, quanto potrebbe costare. Perché i dazi di Trump rischiano di far volare alle stelle il prezzo dell’iPhone. Dazi Usa, prezzi alle stelle: l’iPhone 16 rischia di costare oltre 2.500 euro. I dazi di Trump mettono in crisi Apple e la sua catena di approvvigionamento. Prezzi alle stelle per smartphone, PC e console con i dazi di Trump. Samsung e Apple a rischio: con i dazi di Trump iPhone e Galaxy più costosi?. Ne parlano su altre fonti

Prezzi dell’iPhone alle stelle anche in Italia per colpa dei dazi, quanto potrebbe costare - Le stime sul probabile aumento dei prezzi dei diversi modelli di iPhone a causa dei dazi Usa, che negli Stati Uniti potrebbero salire di oltre il 40% e in Italia anche di più ... (quifinanza.it)

Quanto costerà un iPhone dopo i dazi di Trump: le prime analisi sui nuovi prezzi - L’agenzia stampa Reuters ha pubblicato un report secondo cui i prezzi degli iPhone potrebbero arrivare a 2.300 dollari negli Stati Uniti a causa dei dazi imposti dall’amministrazione guidata da Donald ... (fanpage.it)

Dazi Usa, prezzi alle stelle: l’iPhone 16 rischia di costare oltre 2.500 euro - Il nuovo iPhone 16, l'ultimo gioiello tecnologico di Apple, potrebbe diventare un lusso inaccessibile per molti appassionati italia ni. Con un prezzo stimato di oltre 2.500 euro, l'acquisto di questo ... (giornalelavoce.it)