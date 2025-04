Io disabile e quei parcheggi riservati a Mondello occupati da incivili

Mondello è uno dei luoghi più belli della città. Dovrebbe essere curata a riguardata con attenzione dal Comune di Palermo, eppure anche di sabato viene abbandonata a se stessa, senza l'ombra di un vigile. Io sono uno dei tanti sfortunati residenti che ogni giorno.

