Inzaghi Inter Gazzetta sicura | Ha fallito un esperimento Ecco di cosa si tratta

Inzaghi Inter, da Gazzetta arriva il retroscena sul tecnico nerazzurro, ha tentato e fallito un esperimento, Ecco di cosa si tratta per davvero Seppur dalla tribuna Simone Inzaghi ha 'giocato' e sofferto insieme ai suoi ragazzi, assumendosi – di conseguenza – anche parte delle colpe e delle critiche del pareggio per 2-2 ottenuto in Parma Inter. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport, che svela come il mister abbia tentato (e fallito) un esperimento in mediana. Ecco di cosa si tratta. Un breve passaggio: Inzaghi Inter – «Inzaghi, perché? Sbagliata a nostro parere la decisione di partire con Asllani regista e con Calhanoglu mezzala avanzata. Un esperimento riuscito male, non si vanno a toccare le certezze, e Calha direttore d'orchestra è uno degli algoritmi su cui si basa l'intelligenza del gioco Interista.

