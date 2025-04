Inzaghi conferenza stampa della vigilia di Bayern Monaco-Inter | orario

Inter ha pubblicato il programma completo della vigilia della partita contro il Bayern Monaco. I quarti di finale di UEFA Champions League si avvicinano, ecco l’orario della conferenza stampa. orario – Simone Inzaghi, come da programma, sarà in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Inter. Alla gara d’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League la squadra nerazzurra sarà ospite dei tedeschi all’Allianz Arena e arriva dopo un pareggio deludente con il Parma. La partita è proprio questo martedì alle ore 21. L’allenatore dell’Inter andrà in conferenza stampa alle ore 19. Come al solito Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 18:45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole del mister attraverso la diretta testuale. Il tecnico nerazzurro sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media. Inter-news.it - Inzaghi, conferenza stampa della vigilia di Bayern Monaco-Inter: orario Leggi su Inter-news.it L’ha pubblicato il programma completopartita contro il. I quarti di finale di UEFA Champions League si avvicinano, ecco l’– Simone, come da programma, sarà inalladi. Alla gara d’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League la squadra nerazzurra sarà ospite dei tedeschi all’Allianz Arena e arriva dopo un pareggio deludente con il Parma. La partita è proprio questo martedì alle ore 21. L’allenatore dell’andrà inalle ore 19. Come al solito-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 18:45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole del mister attraverso la diretta testuale. Il tecnico nerazzurro sarà ovviamente accompagnato da un calciatore, arriveranno nelle prossime ore notizie su chi ci sarà con i media.

