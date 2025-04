Ilrestodelcarlino.it - Investimento sui binari, treni sospesi per 4 ore fra Bologna e Castel San Pietro. Rallentamenti e disagi

, 6 aprile 2025 - Tragedia suiquesta mattina nel bolognese. Circolazione ferroviaria sospesa per 4 ore, dalle 7.30 sulla linea Adriatica-Rimini, fraSanTerme () nella zona di Varignana, a causa di unsul quale sono in corso accertamenti da parte delle autorità. Dai primi rilieri della Polfer parrebbe trattarsi di un gesto volontario. La circolazione è ripresa soltanto alle 11,30. Pesanti iper i passeggeri con ritardi,e cancellazioni dato che il tratto in questione è utilizzato sia dairegionali che davanno verso la Romagna, sia da quelli a lunga percorrenza da e per la dorsale adriatica. E' stato comunque immediatamente attivato un servizio bus sostitutivo in attesa che dalla magistratura arrivasse il via libera per la riapertura del tratto in questione.